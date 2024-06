PMs realizam parto de emergência em Osasco

Na madrugada do último domingo (23), policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizaram um parto emergencial em Osasco. A pequena Maila veio ao mundo com saúde graças à rápida e precisa intervenção dos agentes.

O Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) acionou a equipe por volta das 4h da manhã, informando sobre uma gestante em trabalho de parto avançado no bairro Industrial Anhangüera. Percebendo que não haveria tempo hábil para chegar ao hospital, os policiais não hesitaram em iniciar os procedimentos para garantir um parto seguro no local.

Os PMs conduziram o parto técnico, e às 4h31, Maila nasceu em segurança.

Após o nascimento, mãe e filha foram prontamente atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que as encaminhou à maternidade Amador Aguiar para receberem os cuidados médicos necessários.