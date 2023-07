Polícia apreende 40 kg de drogas no Rochdale, em Osasco

Policiais do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP apreenderam cerca de 40 kg de drogas em operação feita na segunda-feira (24) no Rochdale, em Osasco.

Com a ajuda do cão Ozzy, os agentes fizeram uma varredura pela Comunidade Rochadalle e conseguiram localizar os entorpecentes em uma casa desabitada.

Durante a vistoria pelo imóvel, os policiais encontraram 703 porções de maconha, 176 porções de cocaína, 159 pedras de crack, 240 comprimidos de ecstasy, 30 adesivos de MDMA, 34 porções de haxixe e 35 litros de lança-perfume.

A ocorrência foi apresentada no 7º Distrito Policial de Osasco/SP, onde as drogas foram apreendidas.