Polícia apreende carros de luxo na mansão de Deolane, em Alphaville

Foi cumprido, a pedido do Ministério Público, um mandado de busca e apreensão na mansão da advogada Deolane Bezerra, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Foram apreendidos dois carros de luxo: Porsche e Land Rover Evoque; quatro réplicas de relógios, sendo dois Rolex e dois da Bvulgari; quatro notebooks, dentre outros itens pessoais.

As informações são do colunista do portal “Metrópoles” Leo Dias, que teve acesso ao boletim de ocorrência, e foram publicadas com exclusividade nesta quinta-feira (14).

Após a repercussão das informações, a assessoria da advogada enviou uma nota à coluna, na qual explica que a ordem judicial foi cumprida na casa de Deolane, em Alphaville, para “coletar provas para o inquérito policial que busca investigar diversos influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, a qual atua no seguimento de jogos e apostas esportivas on-line”.

Ainda em nota, a assessoria afirma que Deolane é “elencada apenas como averiguada” na investigação que apura “suposto patrocínio da empresa investigada, em relação a uma festa que ocorreu em meados de 2021, não fazendo qualquer ligação de fato criminoso à influenciadora”.

Com informações do Metrópoles