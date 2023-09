Polícia Civil de Carapicuíba apreende 300 tijolos de maconha que seriam entregues na cidade

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes da Delegacia Seccional de Carapicuíba (Demacro) realizou na quarta-feira (13) a apreensão de 300 tijolos de maconha em operação para combater o tráfico de drogas na região.

As investigações conduzidas pelos policiais civis da Especializada levaram à descoberta de uma caminhonete vinda do interior de São Paulo, que transportava uma grande quantidade de drogas com destino à região.

Para interceptar a caminhonete suspeita, as autoridades se deslocaram até o município de Teodoro Sampaio, onde receberam informações de que o veículo estaria trafegando. Quando chegaram à Rodovia Euclides Figueiredo, no quilômetro 38, encontraram a caminhonete parada no acostamento, com as portas abertas e nenhum ocupante à vista.

Ao inspecionar a caçamba do veículo abandonado, os policiais descobriram que dentro haviam armazenados 300 tijolos de maconha. Imediatamente, a droga e o veículo foram apreendidos e conduzidos à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes. As investigações continuam em curso para identificar os responsáveis.

