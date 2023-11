Polícia Civil prende dois por golpe do Pix em Osasco e na capital

Dois homens foram presos na manhã desta quinta-feira (23), em operação realizada pela 1° Delegacia Antissequestro (DAS) e unidades do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) no Jaguaré, na zona oeste da capital.

Os dois suspeitos estão envolvidos no “golpe do pix”, com sequestros realizados em Osasco e em um caso ocorrido em agosto deste ano, no Jaguaré. Outras equipes cumpriram mandados de busca e apreensão nas regiões de Osasco e Carapicuíba.

A vítima desse golpe foi atraída por meio de um encontro marcado por um aplicativo. Ao chegarem lá, os criminosos a sequestraram e mantiveram em cativeiro enquanto realizavam movimentações em sua conta bancária.