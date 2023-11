Polícia encontra em Barueri esconderijo de mercadorias roubadas do Mercado Livre

A Polícia Civil localizou em Barueri um esconderijo de mercadorias roubadas de entregadores do Mercado Livre.

Os agentes identificaram que um lava-rápido era utilizado para esconder e armazenar as mercadorias que eram roubadas antes de serem entregues aos destinatários.

As investigações começaram após um roubo recente de um veículo com encomendas da empresa. Os policiais passaram a monitorar o local e nesta sexta-feira (24), viram três indivíduos saindo da garagem. Diante da abordagem policial, os três suspeitos tentaram fugir. Um deles conseguiu fugir, outro foi capturado, e o terceiro, opondo-se à ordem policial, sacou a arma de fogo, mas, a tempo, foi alvejado com um único disparo por um dos policiais civis.

No interior do imóvel, havia um veículo, e dentro dele foi localizada uma grande quantidade de encomendas com o logo do Mercado Livre. Foram apreendidos dois veículos, a arma de fogo utilizada por um dos suspeitos e a carga roubada.

O capturado foi preso em flagrante e encaminhado à unidade policial. Ele responderá pelos crimes de roubo, receptação e associação criminosa. As mercadorias recuperadas serão restituídas à empresa.