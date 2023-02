Polícia faz mais uma apreensão de drogas na Favela do Murão

Os policiais militares do CANIL do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), juntamente com o cão farejador Aruk, localizaram e apreenderam drogas Comunidade do Murão, na região da Vila Menck, em Carapicuíba.

publicidade

A equipe policial realizava incursão pela área quando o cão apresentou uma mudança repentina de comportamento, sinal de que farejou algo suspeito. Na averiguação em um barranco coberto por mato, uma sacola foi encontrada com drogas fracionadas.

A aproximadamente 50 metros do local, foi encontrado outro barraco abandonado e aberto e lá foram localizados apetrechos para preparo de drogas.

publicidade

Foram apreendidas 104 porções de maconha, 105 porções de cocaína e 72 pedras de crack, que totalizaram aproximadamente 1.145 quilos. Tudo foi levado ao Distrito Policial para as medidas necessárias.