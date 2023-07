Polícia Militar realiza Operação Impacto nesta quinta-feira (27) em Osasco

O Comando de Policiamento de Área Metropolitana 8 (CPAM-8) realizará nesta quinta-feira (27), a partir das 15h, a Operação Impacto em Osasco.

Segundo a Polícia Militar, o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo e aumentar a sensação de segurança.

Para a operação, o efetivo da PM contará com um reforço de mais de 300 policiais, além de 100 viaturas das seguintes unidades: 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Osasco), 20° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Barueri), 25° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Itapecerica da Serra), 33° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Carapicuíba), 36° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (Taboão da Serra), 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Barueri), 15° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Guarulhos) e Comando de Policiamento Trânsito (Capital).

Ainda de acordo com a instituição, as 8 unidades trabalharão integradas com foco na visibilidade por patrulhamento, na fiscalização de veículos e na averiguação e busca de foragidos da justiça, de desmanches e de pontos de tráfico de drogas.

