Polícia prende “Irmão Morte”, suspeito de participar de “tribunal do crime” em Carapicuíba

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (16) um homem conhecido como “Irmão Morte”, acusado de participar de “tribunal do crime”, em Carapicuíba. Ele é suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC), que seria responsável pela morte de ao menos cinco pessoas.

publicidade

É a segunda prisão cumprida pela polícia desde a descoberta de um cemitério clandestino, em uma área de mata, no Jardim Primavera. Na semana passada, os policiais prenderam Rincon, que seria o responsável pelo crime organizado na comunidade São Remo e um dos braços mais importantes da organização criminosa.

No cemitério clandestino, foram encontrados ao menos cinco corpos. Entre eles está o da escrivã da polícia Liliane do Nascimento, localizado no dia 24 de janeiro. A polícia suspeita que tenham mais 25 corpos enterrados no local.

publicidade

Além dos dois suspeitos que foram presos e encaminhado ao 1° DP de Carapicuíba, responsável pelo caso, a polícia considera que outros doze criminosos estariam envolvidos com as mortes.