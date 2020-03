Polícia procura assassinos de taxista encontrado morto em posto de gasolina em Barueri

A polícia procura os assassinos do taxista Aldeci Albuquerque, de 52 anos, encontrado morto dentro do próprio carro em um posto de gasolina em Alphaville, Barueri, na madrugada desta sexta-feira (6).

Mesmo baleado, Aldeci chegou com o veículo até o posto, por volta de 1h30 da manhã. Um frentista achou que ele estivesse dormindo no carro.

Por volta das 5h, um outro frentista foi pedir para ele tirar o carro do meio do caminho, quando percebeu que o taxista estava morto. Havia um buraco de bala no para-brisa do automóvel.

Aldeci levou um tiro na cabeça. A principal suspeita é que ele tenha sido vítima de latrocínio cometido por falsos passageiros. Testemunhas relataram ter visto um casal entrando no carro perto da estação Butantã do Metrô momentos antes do crime.

A ocorrência foi registrada no 2º DP de Barueri.