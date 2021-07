Polícia suspeita que criminosos que assaltaram caixa eletrônico em Osasco tinham informações privilegiadas

A polícia suspeita que os criminosos fortemente armados que balearam um segurança e um técnico e assaltaram os malotes de um caixa eletrônico em manutenção em uma farmácia no Jardim Santa Maria, em Osasco, tiveram informações privilegiadas sobre o serviço realizado no equipamento para planejar o crime.

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (28). Quatro criminosos fortemente armados chegaram de carro e pararam em frente ao estabelecimento, apontando armas. Houve troca de tiros. O vigilante e o técnico foram atingidos de raspão, no braço e no pé, respectivamente. Após o segurança ser baleado e cair no chão, os bandidos tomaram a arma dele.

Os criminosos fugiram levando malotes de dinheiro. Os vigilante e o técnico foram socorridos em um hospital particular de Osasco e passam bem.

Bandidos fortemente armados roubam malotes de caixa eletrônico em Osasco. pic.twitter.com/zipNt3jEEG — Visão Oeste (@visaooeste) July 28, 2021

“Pensei que eu ia morrer”

Funcionários da farmácia e comerciantes vizinhos se recuperam do pânico vivido com o tiroteio. “Pensei que ia morrer, comecei a tremer bastante, chorar, só depois que fui me acalmando”, contou uma delas, ao telejornal “Brasil Urgente”, da Band. “Foram muitos tiros, a gente se jogou no chão, pedi para todo mundo se jogar no chão, a gente ficou em pânico”, relatou outra.

Após a fuga, os bandidos abandonaram o carro há cerca de um quilômetro do local do assalto. O veículo passou por perícia em busca de pistas, como impressões digitais, que podem ajudar na busca pelos criminosos. Não foi divulgado se o carro era roubado. (Com informações do “Brasil Urgente”)