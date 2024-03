Policiais apreendem duas armas de fogo em Osasco

Neste domingo (3), policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a duas ocorrências sobre disparos de armas de fogo.

publicidade

Primeiramente, durante o patrulhamento pela Rua Irlanda, no Rodchale, a PM foi acionada para lidar com um incidente de disparo de arma de fogo. A vítima, alvejada na região do seio esquerdo pelo seu companheiro, foi socorrida ao Pronto Socorro Rochdale. Após ter sido atingida, a vítima conseguiu tomar posse da arma de fogo, enquanto o agressor fugiu do local do crime. Posteriormente, a vítima permaneceu sob observação no Pronto Socorro, e a arma de fogo foi apreendida e encaminhada ao 5° Distrito Policial.

Na mesma data, ainda durante a madrugada, os agentes foram novamente acionados, desta vez para atender a uma ocorrência na comunidade Morada dos Sonhos, no Jardim Roberto, onde dois indivíduos em um veículo Renault/Citroen haviam efetuado disparos de arma de fogo e fugido. A equipe localizou o veículo ocupado pelos suspeitos na Avenida João Batista de Moraes e realizou a abordagem. Durante a busca veicular, foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma munição deflagrada na porta do passageiro. Os criminosos foram encaminhados ao 5° Distrito Policial para as devidas providências da Polícia Judiciária, sendo detidos por porte ilegal de arma de fogo.

publicidade