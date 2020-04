Policiais militares salvam a vida de bebê de 4 meses em Barueri

Policiais militares do 20º Batalhão salvaram a vida de um bebê de quatro meses em Barueri. Os PMs foram abordados pelos pais da criança, já com o bebê desfalecido em seus braços. Ao perceberem a gravidade da situação, os policiais realizaram procedimentos de primeiros socorros, através do RCP (reanimação cardiopulmonar).

Após alguns segundos, o bebê voltou a respirar. Porém, ainda roxo e sem responder aos estímulos. Então, a equipe devolveu a criança para a mãe e se dirigiu ao Pronto Socorro do Jardim Paulista.

No local, ao desembarcar da viatura, o bebê estava desfalecendo novamente. A equipe de policiais realizou mais uma vez o RCP e o bebê começou a chorar.

Após pronto atendimento médico e estabilização da criança, a mãe informou que seu filho na mesma data havia tomado algumas vacinas e com isso, possivelmente, seu organismo teve reação ao medicamento.

O bebê Emanuel permaneceu sob os cuidados de uma médica especialista, que elogiou os policiais pela rapidez, pela realização correta dos procedimentos e por ter obtido sucesso em salvar aquela criança.