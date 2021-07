Policial militar de 25 anos morre em capotamento de viatura em Osasco

O tenente Leonardo Finelli Tavares, do 14° Batalhão de Polícia Militar do Metropolitano, morreu no acidente grave no qual a viatura em que estava capotou, a caminho de uma ocorrência, na madrugada deste domingo (18), na avenida Getúlio Vargas, em Osasco.

O acidente aconteceu às 0h36, segundo registrado em uma câmera de vigilância de um condomínio que registrou imagens do acidente (vídeo abaixo).

Arremessado para fora do veículo durante o capotamento, o tenente Finelli foi socorrido ao Hospital das Clínicas, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele tinha 25 anos, era solteiro e estava na PM há 5 anos.

Outros dois ocupantes da viatura também foram socorridos para o Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco. Todos estão estáveis e sem risco de morte, segundo nota da Polícia Militar.

Vídeo de câmera de segurança da área onde ocorreu o acidente mostra o momento em que a viatura capota, após ser atingida por outro carro em alta velocidade — que seria outra viatura a caminho da mesma ocorrência.

Vídeo mostra acidente grave com viatura da PM nesta madrugada em Osasco. Segundo informações preliminares, dois policiais ficaram gravemente feridos. pic.twitter.com/LQGsXZgcC2 — Visão Oeste (@visaooeste) July 18, 2021