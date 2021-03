Ponto de apoio para entregadores em Osasco tem cozinha, banheiro e área para descanso

Sede do iFood, aplicativo líder em delivery no país, Osasco agora conta com um ponto de apoio para entregadores, no estacionamento da Prefeitura.

O espaço conta com cozinha, banheiros, tomadas para carregamento de celulares e área de descanso com cobertura para os motoboys e resulta de uma parceria entre a Prefeitura e o iFood.

“Esses guerreiros que não pararam durante a pandemia agora têm um espaço de apoio para a realização de seu trabalho. A parceria da administração pública com o IFood cria no estacionamento da Prefeitura, um espaço com banheiros, micro-ondas para esquentarem suas marmitas, tomadas para carregamento de celular e local com cobertura e bancos”, declarou o prefeito Rogério Lins, por meio das redes sociais.

