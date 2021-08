Portal de ufologia Vigília divulga vídeos de objetos luminosos que desaparecem em Osasco

Matéria do portal Vigília, especializado em Ufologia, destaca objetos voadores luminosos e não identificados filmados à noite em Osasco.

“Desde o final do ano passado, o Portal Vigília tem recebido diversos registros em vídeo desses óvnis que esboçam um padrão curioso: eles desaparecem em pleno voo, como se apagassem”, afirma a matéria. “Já há casos disso acontecendo com o objeto parado, em movimento de descida ou mesmo durante uma trajetória de subida”.

Os objetos foram avistados nos bairros de Presidente Altino e Jardim Conceição. Esta é a quarta vez somente neste ano que chega ao conhecimento do portal registros de óvni em Osasco, desde setembro do ano passado.

Os vídeos foram apresentados ao especialista em drones Ronaldo Mascetra, do canal e podcast Dronepod. Mascetra é militar, instrutor de pilotagem de drones, radialista e videomaker. Em sua opinião, os vídeos feitos a partir do Jardim Conceição e o primeiro registro em Presidente Altino, feito a partir do solo, podem ter registrado manobras de drones.

