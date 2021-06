Portal do Trabalhador de Osasco anuncia 250 vagas para auxiliar de cozinha

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (10), que reúne 250 vagas de emprego para a função de auxiliar de cozinha. As oportunidades são destinadas às mulheres com idade entre 25 e 50 anos.

publicidade

Todas as vagas são para início imediato. O nome da empresa contratante, salário e benefícios não foram divulgados.

Para se candidatar, é necessário preencher o formulário neste link: https://forms.gle/SuAUTWBpmtcYgpam9. Mais informações podem ser encontradas na página do Portal do Trabalhador de Osasco no Facebook.

publicidade

EMPREGO// Grupo GR tem 50 vagas para atendente, recepcionista, vigilante e controlador de acesso