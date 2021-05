Portal do Trabalhador de Osasco anuncia 944 vagas que não exigem experiência

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, na manhã deste sábado, 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que reúne 944 vagas que não exigem experiência. Os interessados podem se candidatar até segunda-feira (3), às 18h.

“Nossas equipes trabalharam durante duas semanas especificamente na captação de vagas que não exigem experiência do candidato, pra conseguir facilitar sua entrada no mercado de trabalho”, declarou o órgão, por meio das redes sociais.

Confira as vagas abertas no Portal do Trabalhador de Osasco e como se candidatar:

400 vagas assistente de operações // ID 5706577 // Ensino Médio Completo

1 vaga estágio em Administração // ID 5705148 // Cursando superior em Adm ou área correlata

10 vagas auxiliar de operações // ID 5707150 // Ensino Médio Completo

2 vagas ajudante carga e descarga // ID 5705011 // Ensino Médio Incompleto

7 vagas instalador de redes e cabos // ID 5704853 // Ensino Médio Completo

5 vagas motorista carreteiro // ID 5705616 // Fundamental Incompleto // Curso MOPP – CNH E

40 vagas motorista de ambulância // ID 5705642 // Curso de transporte de emergência // CNH D

10 vagas auxiliar de logística // ID 5685097 // Ensino Médio Completo

1 vaga auxiliar de limpeza // ID 5706244 // Fundamental Completo

4 vagas operador de caixa // ID 5714053 // Ensino Médio Completo

4 vagas operador de loja // ID 5714059 // Ensino Médio Completo

200 vagas operador de telemarketing // ID 5712388 // Ensino Médio Completo

2 vagas ajudante de carga e descarga // Deixar ID em branco // Ensino Médio Completo

1 vaga zelador // ID 5709783 // Fundamental Completo

70 vagas operador de telemarketing // ID 5677859 // Superior completo ou cursando

150 vagas de operador de telemarketing // ID 5677859 // Ensino Médio Completo

1 vaga técnico eletrônico // ID 5706222 // Superior na área ou técnico em eletrônica

1 vaga operador de vendas (loja) // ID 5712400 // Ensino Médio Completo

5 vagas PcD operador de telemarketing // ID 5705173 // Ensino Médio Completo

5 vagas PcD auxiliar de operação // ID 5713477 // Ensino Fundamental Completo

2 vagas PcD operador de vendas (loja) // ID 5706286 // Ensino Médio Completo

2 vagas PcD conferente de mercadoria // ID 5706417 // Ensino Médio Completo

2 vagas PcD operador de vendas (loja) // ID 5706390 // Ensino Médio Completo

2 vagas PcD conferente de mercadoria // ID 5706399 // Ensino Médio Completo

7 vagas PcD operador de vendas (loja) // ID 5706446 // Ensino Médio Completo

1 vaga PcD operador de vendas (loja) // ID 5706494 // Ensino Médio Completo

2 vagas PcD operador de vendas (loja) // ID 5706486 // Ensino Médio Completo

2 vagas PcD atendente de lojas // ID 5706636 // Fundamental Incompleto

1 vaga PcD atendente de lanchonete // ID 5695393 // Ensino Médio Completo

4 vagas PcD auxiliar de linha de produção // ID 5686786 // Ensino Médio Completo

Para se candidatar, preencha o formulário, com os dados pessoais e ID da vaga no site: https://forms.gle/kZkTzC1Bp1FafyB3A

Após o cadastro, os atendentes do Portal do Trabalhador entrarão em contato com os candidatos selecionados. Importante: as candidaturas são feitas apenas por meio do cadastro no link acima.