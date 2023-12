Portal do Trabalhador de Osasco divulga 20 vagas de operador de loja para pessoas com deficiência

Portal do Trabalhador de Osasco divulga 20 vagas de operador de loja...

O Portal do Trabalhador de Osasco informou, nas redes sociais, que reúne 20 vagas de operador de loja exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). O nome da empresa contratante não foi informado.

O salário oferecido é de R$ 1.882 mais vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e refeição no local.

Não é necessário ter experiência, apenas o ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1. Na função, o colaborador realizará atendimento ao cliente, empacotamento de mercadorias e operação de caixa.

Os interessados nas vagas de operador de loja devem enviar CPF, ID da vaga (7394482 ), currículo e laudo que comprove deficiência para o WhatsApp 94287-0324 até o dia 5/1/24. Se estiver no perfil exigido pelo empregador, um atendente do Portal do Trabalhador de Osasco entrará em contato.