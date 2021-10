Portal do Trabalhador de Osasco tem 60 vagas de auxiliar de logística para pessoas com deficiência

O Portal do Trabalhador de Osasco anunciou, nesta quarta-feira (27), que reúne 60 vagas para auxiliar de logística exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades exigem ensino médio completo. Não é necessário ter experiência.

Os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar em Cajamar, em escala 6×1, das 5h40 às 14h, ou das 13h40 às 22h, ou ainda das 22h às 5h30. Além do salário de R$ 1.588, a empresa contratante, que não teve nome divulgado, oferece vale transporte/fretado, vale alimentação, assistência médica, refeição no local e café.

Os interessados devem preencher o formulário disponível NESTE LINK até o dia 8 de novembro. Caso o candidato esteja no perfil exigido pela empresa contratante, atendentes do Portal do Trabalhador de Osasco entrarão em contato.

