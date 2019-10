Portal Visão Oeste teve 3,4 milhões de visualizações de página em setembro

Em mais um recorde de audiência, o Portal Visão Oeste teve um total de 3.463.712 visualizações de página no mês de setembro, segundo dados do Google Analytics, principal ferramenta de monitoramento de tráfego na internet.

Trata-se de um crescimento de 27,88% com relação a agosto, quando foram registradas 2.708.478 visualizações de página, ainda de acordo com a ferramenta do Google.

As 3,4 milhões de visualizações de página do portal no mês passado foram feitas por 1,8 milhão de usuários, uma média de 1,2 visualização de página por usuário. O número acentua ainda o crescimento expressivo do Visão Oeste desde que deixou de ser um jornal impresso para concentrar seus esforços no portal.

O site de notícias se consolida cada vez mais longe como o mais acessado de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Com relação a setembro do ano passado, o aumento nas visualizações de página no portal foi de 306,57%.

“O crescimento reflete a credibilidade e independência do Visão Oeste no objetivo de atender às demandas da população da região por informações relevantes para o seu cotidiano e suas vidas”, ressalta o diretor-geral do veículo, Valter Dionísio Alves. “Estamos criando um novo padrão em mídia regional, com jornalismo sério e relevância, tanto no que diz respeito à difusão de informações quanto às oportunidades de publicidade e negócios para anunciantes locais”, completa o diretor de inovação, Jeferson Martinho.

Visão Oeste participou de Fórum de Jornalismo Regional

Transformando-se num modelo de crescimento e audiência para mídias regionais em todo o país, a experiência do Visão Oeste no mundo digital foi apresentada no Fórum de Jornalismo Regional e Comunitário, a convite da plataforma Negócios da Comunicação e do Centro de Estudos da Comunicação (CECOM).

O evento foi realizado no dia 3 de setembro, no auditório da Unibes Cultural, em São Paulo, e contou com a participação de representantes de plataformas digitais como Google e Twitter, grandes veículos de mídia como Jovem Pam, TV Record, periódicos regionais de grande alcance e representantes do poder público, como Marco Antônio Sabino de Souza, secretário especial de comunicação da Prefeitura da Cidade de São Paulo e Cleber Mata, secretário de Estado da Comunicação do Governo do Estado de São Paulo.