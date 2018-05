Postos de Osasco e região têm falta de combustível ou longas filas para abastecer

Com a greve de caminhoneiros parando estradas por todo o país, o abastecimento de combustível nos postos de Osasco e região ficou comprometido. Com isso, motoristas enfrentam longas filas para abastecer desde a manhã desta quinta-feira, 24. E em muitos postos já não há mais combustível para venda, em cidades como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jandira e Itapevi.

Em Osasco, em alguns postos onde há combustível, com a longa fila formada para abastecer, foi preciso acionar agentes do Demutran para auxiliar no trânsito local, caso de um posto na avenida Narciso Sturlini, próximo à Prefeitura de Osasco.

A situação pode se complicar ainda mais nos próximos dias. Especialistas apontam que, mesmo que o abastecimento fosse retomado nesta quinta, a situação nos postos de combustíveis só seria normalizada na próxima terça-feira.