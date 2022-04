Postos de Osasco são autuados por vender menos combustível do que o pago por clientes

Três postos de combustíveis de Osasco foram autuados, nesta quinta-feira (28), por apresentar irregularidades durante fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP). A operação “Combustível Limpo” foi realizada com a presença do secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa.

Foram encontradas irregularidades em um posto localizado na avenida João Batista, no Centro de Osasco. Das 12 bombas verificadas, três apresentavam erros de menos 223 ml a cada 20 litros abastecidos. Também foi constatada violação dos pontos de selagem da bomba.

Outro posto, situado na Pernambucana, Jardim Conceição, também foi autuado pelo órgão fiscalizador. Neste, as 12 bombas foram reprovadas. As irregularidades foram erro de menos 160 ml a cada 20 litros abastecidos contra o consumidor, violação dos pontos de selagem da bomba e foi detectada a presença de controle remoto com ativação de possível fraude.

Já o posto localizado na rua Werner Battenfeld, em Presidente Altino, apesar de não ter apresentado irregularidades nas bombas medidoras de combustíveis, foi autuado por fazer o uso indevido da marca Shell.