Poupatempo Móvel atende em Itapevi

A partir desta terça-feira, 17, o Poupatempo Móvel oferece atendimento no município de Itapevi. A unidade estará estacionada na Praça 18 de Fevereiro, no Centro, até sexta-feira, 20, e prestará serviços entre 8h45 e 16h15.

No Poupatempo Móvel, os cidadãos podem solicitar a emissão de documentos como a Carteira de Identidade (RG), Atestado de Antecedentes Criminais (AAC), além de serviços públicos pela internet, como registro de Boletim de Ocorrência Eletrônico, consulta de multas de trânsito e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além da emissão de segunda via de contas, entre outros.

A entrega do RG é realizada em data e local informados no protocolo de atendimento. Para pessoas com o documento emitido no Estado de São Paulo e que não tenham pendências com a Justiça, o Atestado de Antecedentes Criminais pode ser retirado na hora. Os atendimentos na unidade móvel são por ordem de chegada e estão sujeitos ao encerramento de senhas, devido à capacidade de atendimento em cada região.

Veículo

Desde janeiro de 2015, o Poupatempo Móvel percorreu mais de 15 mil km e já prestou cerca de 200 mil atendimentos. A carreta tem 15 metros de comprimento e uma área útil de 95 metros quadrados para o atendimento do público.

O veículo é equipado com ar-condicionado e porta especial acessível com elevador para pessoas com necessidades especiais. O posto cobre atualmente uma área de mais de 20 milhões de habitantes, na Região Metropolitana de São Paulo.