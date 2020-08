Poupatempo reabre na quarta-feira (2) em Osasco, Carapicuíba e Cotia

As unidades do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia reabrem gradualmente a partir da próxima quarta-feira (2), de acordo com cronograma estabelecido pelo governo do estado, responsável pelo órgão.

A reabertura acontece após mais de cinco meses de suspensão dos atendimentos presenciais, como medida de combate à disseminação da covid-19.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

De acordo com o órgão, a primeira etapa de reabertura priorizará apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo.

Antes mesmo da reabertura, as unidades do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia realizam neste início de semana um mutirão do RG.

O Poupatempo começou a reabrir gradualmente no dia 19 de agosto, iniciando por unidades como Sé, Itaquera e São Bernardo do Campo. Desde o dia 26 prestam atendimento presencial unidades como Lapa e Guarulhos. Agora, na quarta-feira, além das unidades da região, reabrem gradualmente os Poupatempos de Caieiras e Diadema, entre outros.

Poupatempo – serviço

Para mais informações sobre a reabertura dos postos do Poupatempo e agendamento de serviços, acesse www.poupatempo.sp.gov.br.