Poupatempos de Osasco, Carapicuíba e Cotia voltam a ter atendimento presencial dia 2 de setembro

Após mais de cinco meses do fechamento, as unidades do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e Cotia voltarão a prestar atendimento presencial a partir de 2 de setembro, segundo cronograma divulgado nesta quarta-feira (12), pelo governo do estado, responsável pelo órgão.

A reabertura do Poupatempo começa no dia 19 de agosto, em unidades como Sé e Itaquera. No dia 26, a unidade da Lapa, entre outras, volta a prestar atendimento presencial.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

De acordo com o órgão, a primeira etapa de reabertura priorizará apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG, por exemplo.

Cronograma de reabertura das unidades do Poupatempo*

Detran

Na retomada dos atendimentos presenciais, o Poupatempo vai incorporar à sua gestão todos os serviços prestados pelo Detran.SP. Do total de 340 postos, 252 retornam ainda na modalidade Ciretrans e oito unidades como Poupatempo.

As Ciretrans que ainda permanecem exclusivas para atendimentos relativos a assuntos de trânsito serão transformadas semanalmente, até a transição plena da remodelação, prevista para estar concluída até 2022.