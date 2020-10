Poupatempos de Osasco e Carapicuíba realizam força-tarefa para pendências em CNHs

Para reduzir pendências relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ocasionadas pela suspensão de serviços a quarentena da covid-19, o Poupatempo vai promover uma força-tarefa que envolverá equipes de 22 unidades distribuídas pelo Estado, entre elas as de Osasco e Carapicuíba. A iniciativa será realizada das 13h às 17h, neste sábado (10).

Interessados deverão fazer o agendamento por meio do site www.poupatempo.sp.gov.br. Os serviços oferecidos são: primeira habilitação, adição/mudança de categoria, reabilitação e habilitação para pessoa com deficiência.

“Com mais essa importante iniciativa, esperamos ajudar cidadãos que mesmo com a reabertura de todas as 75 unidades do Poupatempo ainda continuam com serviços de habilitação pendentes. Nosso esforço é para oferecer alternativas eficientes que facilitam cada vez mais a vida da população”, explica Murilo Macedo, diretor de Serviços do Poupatempo, que passou a atender todos os serviços do Detran.SP.

A ação, em parceria com o Sindautoescola.SP, vai ocorrer, além de Osasco e Carapicuíba, nas cinco unidades do Poupatempo da Capital (Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé), Guarulhos, São Bernardo Campo, Mauá, Sorocaba, Campinas Shopping, Araraquara, Santos, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Jacareí, Jundiaí, São José dos Campos e Suzano.

“Vamos mobilizar nossas equipes para oferecer todo o suporte necessário para sanar as dúvidas e prestar os serviços relacionados às CNHs. A ideia é oferecer um grande mutirão para que o cidadão que tenha alguma pendência possa regularizar sua situação com o órgão de trânsito, de maneira rápida e desburocratizada”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto.

CNH Digital

Renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) agora ficou mais fácil pelos canais digitais oferecidos pelo Detran.SP por meio da plataforma do Poupatempo www.poupatempo.sp.gov.br. Após sua emissão, o documento será disponibilizado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e a versão impressa enviada via correio no endereço cadastrado no Detran.SP.

O processo eletrônico é simples e vale para todas as categorias de CNH e está disponível para quem não quer alterar dados no documento e aqueles que não estejam com a habilitação suspensa ou cassada. Basta acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital e selecionar a opção Renovação de CNH.

Para aqueles que já desejam fazer a CNH digital, após a renovação da habilitação que virá com um QR Code (código de barras), basta solicitá-la por meio do aplicativo CDT (Carteira Nacional de Trânsito) da SERPRO (empresa de tecnologia do governo federal). A validade da CNH digital, que ficará armazenada no celular do usuário, é a mesma da impressa e tem o mesmo valor jurídico.