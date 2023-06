Praça em Alphaville passa por reformas e receberá novo paisagismo

A Prefeitura de Barueri executa obras de reforma e revitalização da praça que fica na rotatória da Fieb Tech (Fundação Instituto Técnico de Barueri), na avenida Andrômeda, em Alphaville.

Entre as melhorias no local estão troca de guias e sarjetas, reparo das bocas de lobo, novo paisagismo, implantação de pergolados, reconstrução de calçadas em concreto e remoção dos blocos intertravados de concreto.

Os serviços devem se estender até a avenida Yojiro Takaoka, no mesmo bairro, com previsão para conclusão em breve, de acordo com a administração municipal.

