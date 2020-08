Pré-candidata a prefeita de Osasco defende feminismo cristão

Evangélica, a pré-candidata a prefeita de Osasco Simony dos Anjos, do PSOL, compartilha reflexões em defesa do feminismo cristão nas redes sociais. Um dos temas abordados por ela é “mentiras que propagam das feministas nas Igrejas”.

“Você já ouviu que as Feministas querem acabar com a família cristã? Com certeza, sim. Geralmente essa frase vem junto com a afirmação de que mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Pois bem, feministas não são contra o casamento. São contra o modelo violento de família que muitas vezes está presente em muitas igrejas. Maridos que exigem que suas esposas sejam empregadas domésticas, servas sexuais e as tratam como propriedades”, afirma Simony dos Anjos.

“As feministas cristãs acreditam que a família que está do coração de Deus, é a família na qual homens e mulheres são igualmente respeitados e que têm os mesmos direitos”, defende a pré-candidata a prefeita de Osasco. “Acreditamos que a família que está no coração de Deus, é aquela na qual mulheres não apanham, não são forçadas ao sexo e à subjugação marital. Acreditamos numa família na qual as mulheres são livres, donas de suas vidas e corpos”, completa.

Publicidade

Professora e doutoranda em Educação, Simony dos Anjos diz que pretende representar “os anseios dos moradores da periferia, dos jovens, dos negros, dos LGBTQI+ e de todos aqueles que não se identificam com os já tradicionais grupos políticos da cidade”.

ReproduçãoO vice na chapa na disputa pela Prefeitura de Osasco é Herber Farias, de 24 anos. Ele milita no movimento estudantil e cursa Psicologia. Sua pré-candidatura foi definida no sábado (8).