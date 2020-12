Preço de atacado pela internet: Tenda expande serviço delivery para todo o estado

O isolamento social imposto para conter o avanço da covid-19 provocou uma mudança de hábitos e comportamento. Para atender ao novo perfil de consumo e oferecer maior comodidade e segurança aos clientes, o Tenda Atacado acelerou a expansão do serviço de delivery e passa a disponibilizar a entrega das compras online em todo o estado de São Paulo.

Agora, os clientes de todas as cidades paulistas, incluindo daquelas que ainda não contam com uma unidade do Tenda Atacado, podem receber as compras em casa no prazo de um a cinco dias úteis, de acordo com a região de entrega.

O cliente tem à sua disposição uma grande variedade de produtos alimentícios, higiene, limpeza e itens de bazar, com a vantagem de preço de atacado a partir de pequenas quantidades, além de ter todos os produtos necessários para abastecer comerciantes de diferentes portes e as famílias.

“O processo de transformação digital, que ocorria a passos lentos, se consolidou durante a pandemia da covid-19. Os novos hábitos de consumo vieram para ficar e, por isso, aceleramos nosso processo de expansão do serviço de delivery. E para que todas as pessoas tenham acesso aos preços baixos e à qualidade dos produtos do Tenda Atacado, fomos além e disponibilizamos o serviço de entrega para todo o estado de São Paulo. Assim, os comerciantes de todos os municípios paulistas podem contar conosco para o abastecimento de seus estabelecimentos e as famílias também podem se beneficiar do serviço”, afirma Daniel Nepomuceno, diretor de e-Commerce do Tenda Atacado.

As compras online devem ser feitas no site www.tendaatacado.com.br ou pelo aplicativo Tenda.