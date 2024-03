Prédio da antiga FALC pode abrigar o Instituto Federal de Carapicuíba

O Instituto Federal de Carapicuíba pode ser instalado no antigo prédio da FALC (Faculdade da Aldeia de Carapicuíba), na Estrada da Aldeinha. Recentemente, o prefeito Marcos Neves (PSDB) visitou as instalações ao lado de um representante do instituto.

Segundo o prefeito, quando estiver em funcionamento, o Instituto Federal oferecerá 1.400 vagas de ensino técnico para os jovens da cidade. “Já estamos trabalhando pela implantação dessa conquista para Carapicuíba”, disse Neves, em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a visita às instalações, o reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário dos Santos, disse que o espaço deve passar por reformas e adaptações. “O prédio tem potencial e fica em frente à aldeia de Carapicuíba”, declarou.

“Esse equipamento estará num local mais do que adequado e trará progresso, mais condições de construção de uma sociedade justa e com mais oportunidades”, completou o representante do IF.

O novo equipamento público foi anunciado pelo governo federal há duas semanas. Além de Carapicuíba, na região foram contempladas com unidades do IF as cidades de Osasco e Cotia.