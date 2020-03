Prefeito de Cotia também determina o fechamento do comércio

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, determinou nesta sexta-feira (20) o fechamento do comércio que não seja voltado a itens de primeira necessidade em Cotia. A medida vale entre a próxima segunda-feira (23) e pelo menos até 5 de abril, com objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

“São atitudes duras, mas para que a gente possa preservar a saúde da população de Cotia”, disse Rogério Franco. A Guarda Civil Municipal vai fiscalizar o cumprimento da determinação e poderá fechar os que insistirem em abrir.

O comércio voltado a itens essenciais, como farmácias, supermercados, açougues, lojas de conveniência, casa de rações, loja de gás, de água e postos de combustíveis estão excluídos da determinação.

Ônibus

Em outra determinação, a frota do transporte coletivo municipal está autorizada a funcionar com 50% da capacidade.

O número de casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) em Cotia subiu de um para dois, de acordo com boletim divulgado pela Prefeitura na manhã desta sexta-feira (20). Além disso, a cidade tem 102 pessoas com suspeita da doença, em isolamento.

Os casos notificados são 148, dos quais 33 moradores de outras cidades, e, destes, 11 foram descartados.