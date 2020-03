Prefeito de Itapevi, Igor Soares diz que está arrependido de ter apoiado Bolsonaro

Após Jair Bolsonaro pedir volta à normalidade em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) fez duras críticas à postura do presidente e disse que está arrependido de tê-lo apoiado nas eleições de 2018.

“É inadmissível um homem público, que deveria defender a vida humana, ir contra todas as recomendações de combate ao coronavírus. Organização Mundial da Saúde, China, Itália, governos estaduais, Ministério Público do Estado de São Paulo e até o próprio Ministério da Saúde defendem o isolamento social como principal ação para evitar a propagação do vírus”, declarou Igor Soares, em texto publicado em suas redes sociais.

“Apoiei a candidatura do Bolsonaro em 2018 e estou arrependido. Vamos continuar unindo pessoas coerentes e equilibradas para salvarmos vidas. Depois, juntos, enfrentaremos a crise econômica, que também não será fácil”, continua Igor.

“Em Itapevi, todas as medidas tomadas até o momento serão mantidas, como estão fazendo as prefeituras, os governados estaduais e muitos países do mundo. Na minha gestão como prefeito de Itapevi a vida humana é e continuará sendo prioridade”, completa o prefeito.