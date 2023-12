Prefeito de Osasco almoça com pacientes do Hospital Antônio Giglio na véspera de Natal

Prefeito de Osasco almoça com pacientes do Hospital Antônio Giglio na véspera...

A véspera de Natal foi diferente para quatro pacientes que estão internados no Hospital Municipal Antônio Giglio, no Centro de Osasco. O prefeito da cidade, Rogério Lins (Podemos), fez uma surpresa e almoçou com eles no domingo (24).

publicidade

A sala reservada para o encontro recebeu até uma decoração de Natal. O prefeito serviu os pacientes. “Estamos aqui no Hospital Antônio Giglio e vamos ter a oportunidade de almoçar com os pacientes. A gente pretende fazer o almoço deles ser muito especial”, disse Lins.

No cardápio especial de fim de ano foi servido arroz branco, feijão, lagarto ao molho madeira, nhoque ao sugo e salada de salpicão de frango. Na sobremesa, manjar e gelatina.

publicidade

O diretor administrativo do hospital, Marco Antônio Sanches, explicou que o cardápio é alterado devido às festas de fim de ano, mas sempre respeitando a dieta específica recomendada para cada paciente internado no hospital.