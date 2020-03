Prefeito de Santana de Parnaíba pede respeito a Bolsonaro, mas mantém quarentena

O prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, pediu, nesta quarta-feira (25), respeito ao presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o retorno das atividades no país em meio à pandemia do novo coronavírus, mas afirmou que vai manter a quarentena. “O isolamento que estamos fazendo está dando certo”, disse.

“Nesse momento de crise, precisamos respeitar o nosso presidente da República. Por mais que a gente não concorde com algumas posições feitas, nós precisamos respeitar e não temos tempo algum para entrar em discussões”, disse Elvis Cezar em transmissão ao vivo, via Facebook.

O prefeito assegurou que vai manter o isolamento social por “priorizar a vida”. “As condições socioeconômicas do povo da nossa cidade é muito importante para nós porque está diretamente relacionada à qualidade de vida dos nossos cidadãos. Mas neste momento, aqui em Santana de Parnaíba, nós vamos priorizar a vida”.

Entre as medidas adotadas pela administração municipal estão a restrição do público nos velórios durante a crise e a proibição do funcionamento do comércio não essencial. Também foi proibida a circulação dos idosos pelas de ruas da cidade, podendo ser levados para a casa pela Guarda Civil Municipal ou a Polícia Militar.

No vídeo, o prefeito disse que não havia, até o momento, pacientes entubados ou internados em decorrência da doença. Os casos confirmados e suspeitos seguem sob isolamento social domiciliar e estão sendo monitorados. Até a noite desta quarta, a cidade registou 79 casos suspeitos e 8 confirmados do novo coronavírus.

Unidade de Combate ao Coronavírus

De acordo com o prefeito, “em poucos dias” Santana e Parnaíba terá uma unidade de saúde específica para atender pacientes infectados pelo coronavírus. “Já estamos fazendo uma mega reforma na antiga Casa do Idoso. Vamos instalar oxigênio, gerador e estamos fazendo o máximo para enfrentar e combater o coronavírus”.

A unidade de saúde contará com 50 leitos, respiradores e toda a estrutura para auxiliar e ampliar o atendimento de pacientes que precisem de suporte para doenças respiratórias.