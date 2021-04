Prefeito diz que obras de drenagem vão diminuir “significativamente” alagamentos no Calçadão de Osasco

Em visita às obras de de ampliação do sistema de drenagem do Calçadão de Osasco, o prefeito Rogério Lins (Podemos) declarou que o projeto vai diminuir “significativamente” os alagamentos no local, principal centro comercial da região.

“Essa é mais uma importante obra de infraestrutura realizada pela Prefeitura. Vai aumentar consideravelmente o potencial de captação e retenção das águas das chuvas na região Central, diminuindo significativamente os alagamentos que acontecem em picos de chuvas, e evitará transtornos a moradores e comerciantes”, destacou Rogério Lins, no sábado (17).

As obras são executadas na rua Dante Bastiston, no trecho entre as ruas Antônio Agú e Pedro Fioreti. A tubulação que hoje possui 80 cm de diâmetro será trocada para 1 metro de diâmetro. Com isso, aumentará a capacidade de drenagem das águas das chuvas em mais de 40%, de acordo com a Prefeitura.

Esse trecho da via permanecerá interditado por cerca de dez dias, prazo previsto para conclusão. Na sequência, outro trecho que passará por ampliação do sistema de drenagem no Centro de Osasco será na Rua Antônio Bernardo Coutinho, paralela à Antônio Agu.