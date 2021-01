Prefeito diz que transporte coletivo “não atende a necessidade da população” em Itapevi

De acordo com Igor Soares (Podemos), o processo de licitação para a contração de uma nova empresa será aberto neste ano

Após barrar o reajuste nas tarifas dos ônibus municipais, o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), afirmou que o sistema atual “não atende a necessidade da população” e que o processo de licitação para a contratação de nova empresa para prestar serviços de transporte coletivo no município será aberto este ano.

De acordo com Igor Soares, a Prefeitura já contratou uma empresa para realizar os estudos sobre as demandas em todos os bairros. Quando o levantamento for concluído, o município deve abrir o processo de licitação. “A cidade cresceu, novos bairros foram criados, temos mais moradores e o contrato antigo já não atende a atual demanda”, declarou Igor nas redes sociais.

Ainda segundo o prefeito, a nova empresa deverá oferecer frota de ônibus 0km, com Wi-Fi, ar condicionado, entrada UBS para carregador, além de um aplicativo para informar os horários de cada ônibus e suas respectivas linhas.

A atual prestadora do serviço em Itapevi é a Benfica, que opera na cidade há mais de dez anos. “O atual contrato, atendido pela empresa Benfica, existe há mais de uma década. Neste período a população aumentou, novos bairros foram constituídos, ruas abertas e o serviço já não atende mais a demanda. A solução é abrir uma nova licitação”, afirmou Igor Soares.

A tarifa de ônibus de Itapevi está atualmente em R$ 4,50.

