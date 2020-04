Prefeito doa salário para ajudar famílias carentes de Cotia durante pandemia do coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o prefeito de Cotia, Rogério Franco, e a primeira-dama, secretária de Desenvolvimento Social e presidente do Fundo Social de Cotia, Mara Franco, vão destinar o salário para ajudar famílias carentes na cidade.

O anúncio foi feito pelo prefeito junto com a primeira-dama, em transmissão ao vivo via Facebook na noite deste domingo (12). “Vamos doar o nosso salário do mês passado e dos meses subsequentes, pelo período da pandemia, para a compra exclusiva de cesta básica para que a gente possa doar para a população em estado de vulnerabilidade”, disse Rogério Franco.

As cestas básicas compradas com os salários do prefeito e de sua esposa serão destinadas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, mas que não têm filhos nas escolas e não estão sendo alcançadas por programas como o kit merenda. “Temos que, de alguma forma, atingir essas famílias e por isso nós vamos doar o nosso salário do mês de março, abril, maio, junho e até passar o período da pandemia”, explicou Rogério.

Publicidade

+ Cotia começa a distribuir kit merenda aos 30 mil alunos da rede municipal nesta segunda (13)

O prefeito informou também que suspendeu os projetos de infraestruturas considerados “não essenciais” durante a pandemia. “Essencial para nós, nesse momento, é salvar vidas e não deixar que elas passem fome.

No vídeo, o prefeito de Cotia destaca ainda que pretende incentivar empresários e todas as pessoas que podem contribuir. “É um estímulo para que as pessoas que tenham condições façam também a sua doação. Seja uma cesta básica, duas ou dez”.

“Desejamos que essa ação sensibilize outras pessoas. Precisamos de muita solidariedade para vencer os desafios deste momento”, escreveu Mara Franco nas redes sociais.

…

Leia também: