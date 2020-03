Prefeito e ex-prefeitos de Osasco manifestam pesar pela morte de Dr. Cury: “homem ímpar, médico exemplar”

O prefeito Rogério Lins, e os ex-prefeitos Jorge Lapas e Emidio de Souza divulgaram notas de pesar pela morte do ex-vice-prefeito e ex-vereador de Osasco e médico Faisal Cury, nesta sexta-feira (27), vítima de um câncer.

“Homem ímpar, médico exemplar que muito contribuiu para o avanço da medicina em nossa cidade, fundando a Associação Médica da Cidade, hoje Associação Paulista de Medicina – Regional Osasco, e a Maternidade ‘Dr. Cury’”, destacou Rogério Lins. “Neste momento de dor, solidarizo-me com a família, voltando minhas orações para que encontre serenidade e tenha força para superar a dor da separação. Cury marcou e ajudou a escrever a história de nossa cidade. Que Deus o receba. Vá em paz!”, completou.

O deputado estadual Emidio de Souza, de quem Dr. Cury foi vice nas duas gestões como prefeito, de 2005 a 2012, declarou que foi “uma honra tê-lo como vice-prefeito”.

“Médico admirado na cidade e um político muito habilidoso, Cury foi o responsável por grandes transformações no sistema de saúde de Osasco, tendo contribuído também para muitas melhorias na qualidade de vida da população e para o desenvolvimento da cidade”, ressaltou Emidio.

“Aprendi muito com ele. Um grande exemplo de determinação, bondade e ética. Osasco perdeu um homem digno. Toda solidariedade à Jusileide, ao Alexandre, ao Marcelo, ao Fábio, ao Raphael e os demais familiares e amigos”, completou o deputado estadual e ex-prefeito de Osasco.

O ex-prefeito Jorge Lapas declarou: “Dr. Cury era uma pessoa excepcional, um dos melhores médicos que conheci na minha vida. Sinto orgulho em tê-lo como meu médico desde a minha infância, em ter trabalhado com ele no serviço público e construído o Hospital em que ele fundou. Não poderia deixar de lembrar que sua vida pública foi exemplar e inspiradora sendo um ótimo vereador por mais de três ocasiões e vice-prefeito de Osasco em dois mandatos. Tenho certeza que nossa cidade perde muito, mas com certeza ele deixou dentro do coração de todos nós que o conhecemos, uma lição de humildade e dedicação às pessoas”.