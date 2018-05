Prefeito e polícia discutem combate a onda de assaltos em bairros de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, se reuniu em seu gabinete na quinta-feira, 17, com representantes das forças de segurança do estado e do município para discutir ações de combate à onda de roubos que estão ocorrendo na cidade nas últimas semanas, em especial à abordagem de criminosos a vans escolares no Jardim Cipava, Quitaúna, Jardim das Flores, Vila Yolanda e Jardim Roberto.

Vídeos com relatos de moradores e outros mostrando ações dos bandidos nas ruas abordando transeuntes têm circulado nos últimos dias nas redes sociais. No dia 11, segundo a Polícia Militar, foram registrados três casos e cinco dias depois outros dois casos e uma tentativa de roubo a peruas escolares, todas na zona Sul da cidade.

O prefeito disse ter recebido mensagens de grupos no WhatsApp, por isso solicitou a reunião com representantes da segurança pública na cidade.

“Soube que em uma única ação levaram 22 celulares. Como autoridades, precisamos agir. Não posso dizer que segurança é questão do Estado. Não resolve a situação, então temos de atuar juntos como temos feito, para dar uma resposta à população”, comentou Rogério Lins.