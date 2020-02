Prefeito pede orações por menino soterrado no Morro do Socó, em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, falou, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da Band, sobre o estado de saúde de Kauê, o menino de 8 anos que ficou soterrado em um deslizamento de terra no Morro do Socó durante a forte chuva da manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com ele, o garoto teve uma parada cardiorrespiratória e está na UTI do hospital. “Ele é jovem, está reagindo bem”, declarou Rogério Lins, que pediu orações pela recuperação do menino.

“[O caso] inspira muitos cuidados nas próximas 48 horas. Conversei com toda a equipe, agora esperamos as próximas 48 horas. Acredito muito num clamor de oração pela vida do Kauê”, disse o prefeito de Osasco.

Lins afirmou ainda que, além do menino, um casal também ficou ferido no deslizamento, com ferimentos leves.

Famílias afetadas pelas chuvas no Morro do Socó estão reunidas provisoriamente na Casa de Cultura.

Para ajudar as famílias atingidas pelo temporal, o Fundo Social de solidariedade de Osasco arrecada doações. “Toda ajuda é bem-vinda neste momento”, disse a primeira-dama, Aline Lins em sua página oficial no Facebook.

As doações podem ser levadas à sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina. Para mais informações, ligue para (11) 3652-9400.