Prefeito presta contas de investimentos contra o coronavírus em Osasco, que chega a 108 mortes por covid-19

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, apresentou uma prestação de contas de investimentos feitos pela administração municipal para combater o novo coronavírus desde o início da pandemia no país, durante transmissão de vídeo ao vivo na noite desta sexta-feira (1º) – assista abaixo.

De acordo com ele, a cidade recebeu repasses de R$ 10,9 milhões do governo do estado e quase R$ 4,5 milhões do governo federal para reforçar o atendimento em saúde e outras ações contra a covid-19.

São 238 leitos no município para atender pacientes acometidos pela covid-19, com Hospital de Campanha na Policlínica da zona Norte (70 leitos), Hospital de Retaguarda no Pronto Socorro do Jardim D’Abril (40 leitos), Centros de Terapia Intensiva no Hospital Antonio Giglio (58 leitos) e Pronto Socorros do Santo Antonio (30 leitos) e Helena Maria (20 leitos), além de, em breve, Hospital Regional (20 leitos).

Segundo o prefeito Rogério Lins, o custo médio por leito no município tem sido de R$ 1.385,68, enquanto a média nacional gira em torno de R$ 1,6 mil.

Ele destacou ainda recursos aplicados na aquisição de máscaras, equipamentos de proteção individuais para profissionais da saúde e medicamentos, além de ações como a tenda de higienização montada em frente a estação Osasco da CPTM.

Até esta sexta-feira (1º), Osasco registra 1.093 pacientes e 108 mortes com confirmação do novo coronavírus. São quase 4 mil notificações de casos suspeitos da doença no município.

Entre os pessoas que tiveram covid-19 confirmada, 635 estão recuperadas, segundo a Prefeitura.