Prefeito prestigia festas juninas de escolas de Osasco

As escolas municipais de Osasco têm realizado arraiás nos finais de semana. No sábado, 30, o prefeito Rogério Lins, acompanhado de secretários municipais, participou de uma “maratona” de festas juninas e aproveitou para dialogar com munícipes.

O grupo visitou as escolas Emef “Luciano Felício Biondo”, Emef “José Martiniano de Alencar”, Emei “Alipio Pereira dos Santos”, Emei “Fortunato Pereira de Jesus” e Emef “Escultor Victor Brecheret”.

Lins participou de brincadeiras típicas nas barracas, tirou fotos com moradores da cidade, arriscou-se em aprender a fazer pipoca no carrinho e ajudou a estudante Isabella Ferreira da Silva, 9 anos, a pescar, além de assistir a dança da tradicional quadrilha.