Prefeitos da região repudiam ato terrorista em Brasília: “é crime e deve enfrentar o rigor da lei”

Os prefeitos de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), e de Itapevi, Igor Soares (Podemos), manifestaram repúdio à invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, ocorrida ontem (8), por bolsonaristas. Os prédios foram depredados por extremistas que quebraram vidraças e móveis, além de destruírem obras de arte e objetos históricos.

“Sempre defendi e continuo defendendo que todo ato de violência e depredação aos espaços públicos é crime. Defendo a democracia, inclusive com direito à manifestação, seja ela da direita ou da esquerda, mas sem quebra-quebra, sem interdições de vias, sem ofuscar o direito de ir e vir do próximo”, declarou Igor Soares, nas redes sociais.

O prefeito de Itapevi afirmou ainda que a recuperação de tudo o que foi destruído “custará muito caro”. “Dinheiro este que é nosso, do povo brasileiro, dos impostos que pagamos todos os dias. Simplesmente lamentável!”, completou.

Marcos Neves também se manifestou por meio das redes sociais: “O nosso Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Meu maior desejo é que a paz e a ordem se restabeleçam o mais rápido possível. Vandalismo é crime e deve enfrentar o rigor da lei”.

Ataques sem precedentes na história do Brasil

O ataque à sede dos 3 Poderes, por extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é sem precedentes na história do país. Eles invadiram o local com pedaços de pau e pedras, destruindo tudo o que viam pela frente. Ainda não foi calculado o valor total do prejuízo aos cofres públicos.

No momento dos atentados o presidente Lula estava em São Paulo. Ele voltou à Brasília à noite e decretou que o governo federal assuma a segurança do Distrito Federal até o final deste mês de janeiro. “Existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso [vandalismo]. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele”, disse Lula, no Twitter.

A Polícia Civil informou que 300 bolsonaristas envolvidos na invasão à sede dos 3 Poderes foram detidos até o final da noite de ontem.

Na madrugada desta segunda-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes afastou o governador Ibaneis Rocha do cargo por 90 dias.