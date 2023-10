Prefeitos do Cioeste se reúnem com superintendente da Caixa Econômica

Os prefeitos do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) reuniram-se na noite de segunda-feira (17) com o superintendente da Caixa Econômica, Fernando Cera.

A principal pauta da reunião foi o Novo PAC do governo federal e como serão feitas as inscrições nos editais de seleção do programa, que disponibilizará um total de R$ 136 bilhões para projetos selecionados.

Fernando Cera explicou que o programa será lançado em duas etapas com valores específicos e que as inscrições podem ser feitas até 10/11, com suporte disponível para esclarecer dúvidas. O secretário executivo do Cioeste, Jorge Lapas, ressaltou a importância de trazer a discussão para o Consórcio para facilitar o processo para os municípios.

A equipe da Caixa Econômica detalhou os eixos de investimentos cobertos pelo programa e destacou o ‘Selo CAIXA Gestão Sustentável’. Além disso, Jandira e Itapevi foram reconhecidos com o selo por suas práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental.

O presidente do consórcio, Josué Ramos, agradeceu à Caixa Econômica e enfatizou a importância da colaboração e troca de informações. O prefeito de Jandira, Dr. Henri Sato, mencionou o projeto ‘Esse lixo é meu’ e expressou o desejo de expandi-lo para todos os municípios como uma iniciativa de conscientização sobre a redução de resíduos e o uso consciente de recursos naturais.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, foi homenageado como ex-presidente do Cioeste, e destacou as conquistas obtidas durante sua gestão. A reunião contou com a participação de representantes das 12 cidades do consórcio e diversos diretores do CIOESTE.