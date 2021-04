Prefeitura atrasa entrega de cestas básicas e pais de alunos de Cotia relatam dificuldades

A Prefeitura de Cotia atrasou a entrega das cestas básicas aos alunos da rede municipal neste mês de abril. Sem os alimentos, familiares dos estudantes relatam dificuldades e muitos afirmam que estão sem ter o que comer.

As cestas básicas, também chamadas de Kit Merenda, são distribuídas mensalmente aos alunos desde o início da pandemia, quando as aulas presenciais foram suspensas. No entanto, as últimas entregas ocorreram em 18 de fevereiro e 15 de março, de acordo com reportagem exibida pela TV Globo.

Flávia Soares de Lima está desempregada, tem dois filhos e um deles tem deficiência motora. “Como a gente não recebeu [a cesta básica], não tem nada. Essa semana mesmo, não vou conseguir fazer comida para eles. Se não tiver ajuda de outra pessoa, eles não vão ter o que comer”, lamentou, ao G1.

A diarista Rita de Cássia perdeu o emprego na pandemia e conta com o Bolsa Família e o kit fornecido pela Prefeitura para sustentar os três filhos. “Eu não tenho nada. Hoje mesmo, não tenho café. Não tem. A salvação é que meu tio deu um quilo de feijão”.

A Prefeitura de Cotia diz que a licitação da compra dos alimentos deve ser finalizada nas próximas semanas e, por este motivo, ainda não tem data prevista para retomar a distribuição dos kits. A administração municipal afirma ainda que os alimentos serão entregues junto com os ovos de Páscoa.

“A entrega do kit merenda vai acontecer assim que a licitação que está em andamento estiver concluída. A assistência às famílias vai continuar e, em breve, todos serão avisados para retirada dos kits nas escolas dos seus filhos”, declarou o prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), nas redes sociais.