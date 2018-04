Prefeitura de Barueri entrega uniformes gigantes a alunos

Pais de alunos de Barueri têm reclamado do tamanho dos uniformes entregues pela Prefeitura às crianças. A calça, camiseta e agasalho de muitos têm numeração muito maior do que as crianças precisam, mostrou matéria da TV Globo nesta segunda-feira, 23.

Muitas mães tiveram que costurar ou comprar roupas para mandar os filhos para as escolas. “Ele vem [para a escola] com calça jeans, que é a calça do dia a dia dele sair, tudo, e uma blusa”, declarou a chef de cozinha Zilmar Passos à reportagem. “Comprei duas blusas da escola pra ele poder vir, para ele não ficar tão diferente das outras crianças.”

Em nota, a Prefeitura de Barueri informou À TV Glogo que um problema de logística fez com que os alunos recebessem uniformes com numeração errada e que o erro será corrigido em breve.