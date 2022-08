Prefeitura de Barueri se destaca entre as 100 instituições mais inovadoras no uso de TI

Prefeitura de Barueri se destaca entre as 100 instituições mais inovadoras no...

A Prefeitura de Barueri está entre “As 100+ Inovadoras no Uso de TI de 2022”. O ranking foi revelado na última quinta-feira (4) durante o IT Fórum Itaqui, realizado na Aldeia da Serra.

publicidade

O Prêmio, idealizado pela IT Mídia, busca destacar aqueles que fazem melhor uso da tecnologia em prol de projetos e soluções inovadoras. A administração municipal de Barueri ocupa a 66ª colocação, por meio do trabalho desempenhado pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT).

Essa é a segunda vez que Barueri compõe o grupo de destaque. Em 2021, a Prefeitura também compôs o ranking na categoria Setor Público, ocupando o 58º lugar.

publicidade

A Seguros Unimed lidera a lista das “100+ inovadoras no Uso de TI 2022”, seguida por Uisa, Americanas S.S, Dasa e Natura. O Top 10 conta ainda com Eletrobras Furnas, Unidas, Bradesco, Tecban e CCR.

Os critérios da lista de classificação foram avaliados por júri multidisciplinar, formado por especialistas em tecnologia e professores da FIAP, uma das instituições de ensino superior em tecnologia mais reconhecidas do Brasil.

publicidade

Premiação

O evento de premiação aconteceu durante o lançamento do Distrito Itaqui de Inovação e Tecnologia da IT Mídia, na Aldeia da Serra, reunindo empresários, representantes corporativos, autoridades e celebridades em um dia de atividades e celebrações voltadas ao futuro da Tecnologia da Informação.

“Barueri tem todo potencial para sediar esse grande projeto de instalação do Distrito Itaqui, um grande sonho que se torna real com esse novo Centro de Inovação, Tecnologia e Preservação Ambiental. Já posso ver profissionais sendo capacitados aqui para serem absorvidos nas áreas de tecnologia em Barueri e em todo Brasil”, declarou Jonatas Randal, administrador do CIT que representou Barueri na entrega do prêmio.