Prefeitura de Carapicuíba cancela o Carnaval de 2022

A Prefeitura de Carapicuíba divulgou, nesta sexta-feira (3), que não haverá Carnaval na cidade em 2022.

Dessa forma, não haverá desfiles de blocos, bandas e demais atividades festivas promovidas ou apoiadas pela administração municipal. “Priorizando a saúde de nossa população e para continuarmos vencendo a pandemia de covid-19, as festividades do carnaval 2022 foram canceladas”, disse, em nota.

Na região, o município foi o primeiro a se pronunciar sobre as festividades. Diversas cidades do Brasil e de São Paulo já anunciaram que as comemorações de Carnaval também foram suspensas, devido à pandemia de covid-19.

Apesar do avanço da vacinação, a medida segue caráter preventivo e tem o objetivo de desestimular aglomerações diante o risco da disseminação do novo coronavírus e a chegada da nova variante ômicron no país.