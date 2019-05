Prefeitura de Carapicuíba diz que denúncias que levaram PF a unidade de saúde são “fake news”

A Prefeitura de Carapicuíba emitiu nota sobre a ação de agentes da Polícia Federal e da perícia da Polícia Civil para apurar supostas irregularidades no Pronto Atendimento Infantil e Laboratório Municipal, na tarde desta quinta-feira (16).

A administração municipal definiu as acusações como “fake news que acabou prejudicando o andamento dos trabalhos no Pronto Atendimento Infantil e Laboratório Municipal na data de hoje, além de deixar pacientes e munícipes apreensivos”.

A denúncia seria de que o laboratório estaria jogando materiais de exames fora e apresentando resultados falsos à população, o que a Prefeitura nega.

“Em nenhuma ocasião o material é descartado sem análise e, quando ocorre de um material não estar apto para a realização do exame, o paciente é contatado pelos profissionais da saúde para realizar uma nova coleta. Todo esse procedimento é registrado”, diz a administração municipal.

“Infelizmente, as informações falsas disseminadas por pessoas de má fé acabam gerando pânico, com a intenção de confundir a população e prejudicar a atual gestão”, continua a nota da Prefeitura (confira a íntegra abaixo).

Confira a íntegra da nota oficial emitida pela Prefeitura de Carapicuíba:

“ATENÇÃO – A Prefeitura esclarece que a informação de descartes de exames não procede, provavelmente trata-se de uma fake news, que infelizmente acabou prejudicando o andamento dos trabalhos no Pronto Atendimento Infantil e Laboratório Municipal na data de hoje, além de deixar pacientes e munícipes apreensivos.

É importante ressaltar que é padrão em todo laboratório que colhe o material biológico (sangue, fezes e urina), utilizar a quantidade correta para análise e após o resultado do exame descartar o excedente no lixo hospitalar. Esse procedimento, que atende a todas as normas de padrão de qualidade, também é feito no Laboratório Municipal de Carapicuíba. Em nenhuma ocasião o material é descartado sem análise e, quando ocorre de um material não estar apto para a realização do exame, o paciente é contatado pelos profissionais da saúde para realizar uma nova coleta. Todo esse procedimento é registrado.

Outro ponto a destacar é que a unidade não recebeu nenhuma reclamação de pacientes quanto ao desaparecimento de exames. Infelizmente, as aparentes informações falsas disseminadas por pessoas de má fé acabam gerando pânico, com a intenção de confundir a população e prejudicar a atual gestão.

Respeitando o compromisso com a transparência adotado por esta administração e em respeito aos cidadãos e aos próprios funcionários, a Secretaria de Saúde aguarda a realização da perícia na unidade e está à disposição para mais esclarecimentos”.